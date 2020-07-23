На видео сняли аварийную посадку самолёта-разведчика 

На видео попала аварийная посадка самолёта-разведчика Beechcraft 200T Super King Air. Как выяснилось, у легкомоторной машины обнаружились проблемы с шасси. Пилоты приняли решение посадить самолёт на взлётно-посадочной полосе международного аэропорта Эльдорадо. При посадке никто из людей, находившихся на борту, не пострадал, но из-за ЧП колумбийским властям пришлось отложить начало авиасалона, приуроченного к Дню независимости страны.