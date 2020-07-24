Мужчина потерял кучу денег из-за давнего обещания

Томас Кук из штата Висконсин в начале июля купил лотерейный билет, который оказался счастливым. Мужчина выиграл 22 миллиона долларов — 1,5 миллиарда рублей.

Вот только половину выигрыша Томасу пришлось отдать своему другу. Все потому, что 28 лет назад он заключил пари со своим близким другом Джозефом Фини. Суть договоренности заключалась в том, что если кто-то из них выиграет в лотерею, то половину приза отдаст другому.

Кадр из видео

Джозеф был польщен поступком товарища, ведь кто бы мог подумать, что мимолетное пари станет реальностью.

«Мы теперь можем заниматься тем, чем хотим. Не могу представить лучшего исхода событий для выхода на пенсию»,

— признался счастливый победитель лотереи.