Автозавод нанял на работу собаку-робота 

Смотрите видео и узнайте об инновации на одном из заводов автоконцерна Ford. Там появился новый сотрудник — собака-робот по кличке Флаффи, который должен создать объёмную карту завода. На собаку установили пять камер, поэтому она сможет осуществить лазерную съёмку предприятия. Руководство отметило, что не планирует заменять людей роботами, а хочет лишь избавить их от рутины.
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