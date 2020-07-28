Рыбаки случайно поймали ската весом 800 килограммов 

Рыбаки поймали огромного ската весом 800 килограммов у берегов индийского штата Западная Бенгалия. Об этом сообщает KalingaTV.

Огромный улов получился случайно, когда рыбаки вышли на воду 27 июля. Ската поймали на границе индийских штатов Западная Бенгалия и Одиша (Орисса).

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Когда ската удалось вытащить из воды, на него собралась посмотреть толпа зевак. В тот же день огромного ската продали на аукционе. Рыбаки смогли заработать на нем 50 тысяч рупий (примерно 50 тысяч рублей).