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Рыбаки случайно поймали ската весом 800 килограммов 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Рыбаки случайно поймали ската весом 800 килограммов
Фото: depositphotos.com
Рыбаки поймали огромного ската весом 800 килограммов у берегов индийского штата Западная Бенгалия. Об этом сообщает KalingaTV.
Огромный улов получился случайно, когда рыбаки вышли на воду 27 июля. Ската поймали на границе индийских штатов Западная Бенгалия и Одиша (Орисса).
Kalingatv.com
Когда ската удалось вытащить из воды, на него собралась посмотреть толпа зевак. В тот же день огромного ската продали на аукционе. Рыбаки смогли заработать на нем 50 тысяч рупий (примерно 50 тысяч рублей).
Ранее "Рамблер" сообщал, что рыбак из Массачусетса поймал гигантскую форель с первого раза и побил рекорд штата.
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