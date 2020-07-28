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В подмосковной реке нашли живого крокодила 

Стелла Шмель 3 часа назад
В подмосковной реке обнаружили живого крокодила. Его поймали и отправили в Коломну. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня".
Рептилию заметили в реке Вьюнка поблизости деревни Русавкино-Романово в Балашихе неделю назад. В соответствующие службы обратились работники газеты, но ответной реакции не последовало.
Тогда на помощь пришел владелец фермерского хозяйства "Экодеревушка". Он поймал рептилию и отвез на крокодиловую ферму "Экодеревушки". Там уже живут около 50 крокодилов и аллигаторов.
Как рассказал Балаев, рептилия даже не сопротивлялась. Это произошло потому, что в подмосковной реке температура воды существенно ниже комфортной для крокодила.
Ранее "Рамблер" писал, что рыбаки случайно поймали ската весом 800 килограммов.
Безумный мир , Видео
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