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Беспомощного птенца выкормил армейский дрон 

Елена Красовская 3 часа назад
На видео засняли процесс выхаживания птенца белоголового сипа израильскими военными. Его мать налетела на линию электропередач и погибла, но армия Израиля спасла птенца. Для этого придумали операцию «Мама дрон», в рамках которой в течение 136 дней квадрокоптер сбрасывал птенцу пищу. Готовясь к операции, военные создали макет гнезда и сделали десятки тренировочных полётов. В конце концов спустя четыре месяца юный сип самостоятельно покинул гнездо.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как в подмосковной реке нашли живого крокодила.
Безумный мир , Видео , ЦАХАЛ
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