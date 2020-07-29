Голодные обезьяны захватили город 

Полчища голодных обезьян заполонили город Лопбури в Таиланде. Об этом сообщает New York Times.
Полиция не может справиться с обезьянами. Они захватывают пустые дома, разбивают витрины, воруют еду и нападают на людей. За несколько лет это привело к закрытию десятков магазинов, музыкальной школы, парикмахерской и кинотеатра. Однажды макаки напали на грузовик с продуктами.
Sasaluk Rattanachai / Facebook
Из-за пандемии коронавируса количество обезьян в городе сильно увеличилось. Из-за того, что не было подкармливающих их туристов, голодные макаки-крабоеды выбежали на улицы. На данный момент в Лопбури примерно 8,4 тысячи особей.
«Баланс между обезьянами и людьми нарушен», — считает владелец одной из гостиниц Итипхат Танситикулфати.
Однако некоторые уверены, что это людям нужно подстраиваться под животных.
«Обезьяны жили здесь раньше нас. Это нам следует к ним приспосабливаться, а не наоборот», — заявил владелец магазина Патифан Тантивонг.
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