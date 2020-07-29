Голодные обезьяны захватили город 

Полчища голодных обезьян заполонили город Лопбури в Таиланде. Об этом сообщает New York Times.

Полиция не может справиться с обезьянами. Они захватывают пустые дома, разбивают витрины, воруют еду и нападают на людей. За несколько лет это привело к закрытию десятков магазинов, музыкальной школы, парикмахерской и кинотеатра. Однажды макаки напали на грузовик с продуктами.

Sasaluk Rattanachai / Facebook

Из-за пандемии коронавируса количество обезьян в городе сильно увеличилось. Из-за того, что не было подкармливающих их туристов, голодные макаки-крабоеды выбежали на улицы. На данный момент в Лопбури примерно 8,4 тысячи особей.

«Баланс между обезьянами и людьми нарушен», — считает владелец одной из гостиниц Итипхат Танситикулфати.

Однако некоторые уверены, что это людям нужно подстраиваться под животных.