Козу арестовали за отсутствие маски 

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В Индии полицейские арестовали козу за то, что она ходила по центру города без маски. Об этом пишет издание Dunya News.

Инцидент произошел в городе Канпур, штат Уттар-Прадеш. Козу без маски заметила охрана. Животное посадили в машину и отвезли в полицейский участок.

Хозяин козы, узнав о произошедшем и явившись на место, умолял не наказывать ее. Полицейские отпустили животное, предупредив о недопустимости дальнейших нарушений.