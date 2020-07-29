Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Козу арестовали за отсутствие маски 

Анастасия Иванова 1 час назад
Козу арестовали за отсутствие маски
Фото: depositphotos.com
В Индии полицейские арестовали козу за то, что она ходила по центру города без маски. Об этом пишет издание Dunya News.
Инцидент произошел в городе Канпур, штат Уттар-Прадеш. Козу без маски заметила охрана. Животное посадили в машину и отвезли в полицейский участок.
Хозяин козы, узнав о произошедшем и явившись на место, умолял не наказывать ее. Полицейские отпустили животное, предупредив о недопустимости дальнейших нарушений.

«Люди заставляют собак носить маски, почему бы козе не делать этого?» — заявил дежурный офицер полицейского участка Сайфуддин Бег.

Ранее "Рамблер" сообщал, что голодные обезьяны захватили город.
Видео дня. Что означает фраза «ключница водку делала»
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели доисторические красотки
Как выглядели доисторические красотки
Как похищали девушек на главной дискотеке Москвы
Как похищали девушек на главной дискотеке Москвы
Что означает фраза «ключница водку делала»
Что означает фраза «ключница водку делала»
Видео
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
00:14
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
Истории
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
01:03:03
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
Люди
Беспомощного птенца выкормил армейский дрон
01:34
Беспомощного птенца выкормил армейский дрон
Безумный мир
Когда построят первый термоядерный реактор
02:44
Когда построят первый термоядерный реактор
Безумный мир
С кого списали образ таможенника из «Белого солнца»
06:17
С кого списали образ таможенника из «Белого солнца»
Люди Истории
Странные вещицы из советского прошлого
03:03
Странные вещицы из советского прошлого
Вещи
Подмосковье накрыли осадки из дамских трусов
01:35
Подмосковье накрыли осадки из дамских трусов
Безумный мир
Проклятье стюардессы, угробившее «Титаник»
05:01
Проклятье стюардессы, угробившее «Титаник»
Люди Истории
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
00:22
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение