Козу арестовали за отсутствие маски 

В Индии полицейские арестовали козу за то, что она ходила по центру города без маски. Об этом пишет издание Dunya News.
Инцидент произошел в городе Канпур, штат Уттар-Прадеш. Козу без маски заметила охрана. Животное посадили в машину и отвезли в полицейский участок.
Хозяин козы, узнав о произошедшем и явившись на место, умолял не наказывать ее. Полицейские отпустили животное, предупредив о недопустимости дальнейших нарушений.
«Люди заставляют собак носить маски, почему бы козе не делать этого?» — заявил дежурный офицер полицейского участка Сайфуддин Бег.
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