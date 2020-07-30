В Австралии обнаружили редкую рыбу-солнце. На историю обратило внимание издание Daily Mail. Заметившие рыбу туристы сначала подумали, что наткнулись на инопланетянина.

Мертвая тушка огромной рыбы-солнце была обнаружена в устье реки Кеннет 27 июля.

Tim Rothman

Как говорит Тим Ротман, нашедшей ее вместе с другом, никогда ничего подобного доселе он не видел.

"Издалека это создание напоминало инопланетянина",

— сказал он.

Другие названия этой рыбы — луна-рыба или рыба-голова. Это одна из самых массивных из всех современных рыб, ее длина и ширина может составлять до трех-четырех метров. Некоторые из особей могут весить до двух тонн.

Найденная же рыба весила несколько центнеров, а ее длина и ширина достигала двух с половиной метров.