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Австралиец обнаружил гигантскую рыбу-солнце: «Издалека это создание напоминало инопланетянина» 

Стелла Шмель 4 часа назад
«Это создание напоминало инопланетянина»
Фото: Wikipedia
В Австралии обнаружили редкую рыбу-солнце. На историю обратило внимание издание Daily Mail. Заметившие рыбу туристы сначала подумали, что наткнулись на инопланетянина.
Мертвая тушка огромной рыбы-солнце была обнаружена в устье реки Кеннет 27 июля.
Tim Rothman
Как говорит Тим Ротман, нашедшей ее вместе с другом, никогда ничего подобного доселе он не видел.

"Издалека это создание напоминало инопланетянина",

— сказал он.
Другие названия этой рыбы — луна-рыба или рыба-голова. Это одна из самых массивных из всех современных рыб, ее длина и ширина может составлять до трех-четырех метров. Некоторые из особей могут весить до двух тонн.
Найденная же рыба весила несколько центнеров, а ее длина и ширина достигала двух с половиной метров.
Ранее "Рамблер" писал, что объяснен феномен долголетия кавказцев.
Безумный мир
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