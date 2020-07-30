Объяснен феномен долголетия кавказцев 

Секрет феноменально долгой жизни кавказцев объяснили. По мнению врача-диетолога Андрея Бобровского , он заключается в еде. Об этом она заявил в беседе с радио Sputnik.

Бобровский убежден, что тайна кавказского долголетия кроется в шашлыке, приготовленном по особым рецептам. Шашлык из баранины мелко нарезают, нанизывают на шампуры и запекают на мангале или древесном угле. Как считает врач, именно такой рецепт позволяет мясу сохранить правильное соотношение ненасыщенных жиров.

"Очевидно, что в тех краях воздух чище, вода другая и есть овощи с фруктами, но, согласно недавним исследованиям, один из важнейших факторов, который благоприятствует долголетию, является состав жира",

— пояснил он.

Диетолог также отметил, что кавказский шашлык существенно отличается от того, к которому привыкли в центральных регионах России. Важно также, из чего шашлык приготовлен. По мнению эксперта, самый полезных шашлык получается из рыбы и баранины.