Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объяснен феномен долголетия кавказцев 

Стелла Шмель 2 часа назад
Секрет феноменально долгой жизни кавказцев объяснили. По мнению врача-диетолога Андрея Бобровского, он заключается в еде. Об этом она заявил в беседе с радио Sputnik.
Бобровский убежден, что тайна кавказского долголетия кроется в шашлыке, приготовленном по особым рецептам. Шашлык из баранины мелко нарезают, нанизывают на шампуры и запекают на мангале или древесном угле. Как считает врач, именно такой рецепт позволяет мясу сохранить правильное соотношение ненасыщенных жиров.

"Очевидно, что в тех краях воздух чище, вода другая и есть овощи с фруктами, но, согласно недавним исследованиям, один из важнейших факторов, который благоприятствует долголетию, является состав жира",

— пояснил он.
Диетолог также отметил, что кавказский шашлык существенно отличается от того, к которому привыкли в центральных регионах России. Важно также, из чего шашлык приготовлен. По мнению эксперта, самый полезных шашлык получается из рыбы и баранины.
Ранее "Рамблер" писал, что голодные обезьяны захватили город.
Комментарии 14
Люди , Видео , Андрей Бобровский , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ОПГ, «державшая» всю Россию
ОПГ, «державшая» всю Россию
Как похищали девушек на главной дискотеке Москвы
Как похищали девушек на главной дискотеке Москвы
Что стало в СССР с пленными немками после войны
Что стало в СССР с пленными немками после войны
Видео
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
00:14
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
Истории
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
01:03:03
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
Люди
Советский электрик тайно собрал уникальную коллекцию
03:53
Советский электрик тайно собрал уникальную коллекцию
Люди Истории
Провал тротуара увлек пешеходов в бездну
00:54
Провал тротуара увлек пешеходов в бездну
Безумный мир Люди
Беспомощного птенца выкормил армейский дрон
01:34
Беспомощного птенца выкормил армейский дрон
Безумный мир
Когда построят первый термоядерный реактор
02:44
Когда построят первый термоядерный реактор
Безумный мир
С кого списали образ таможенника из «Белого солнца»
06:17
С кого списали образ таможенника из «Белого солнца»
Люди Истории
Странные вещицы из советского прошлого
03:03
Странные вещицы из советского прошлого
Вещи
Подмосковье накрыли осадки из дамских трусов
01:35
Подмосковье накрыли осадки из дамских трусов
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение