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Жители деревни начали поклоняться шестилапой лягушке 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Жители начали поклоняться шестилапой лягушке
Фото: Yahoo News
Жители тайской деревни в провинции Сурин стали поклоняться шестилапой лягушке и просят у нее удачи. Об этом сообщает Yahoo News.
Уан Конабан, житель деревни, нашел лягушку в колодце, который принадлежит его семье. С того самого момента соседи стали часто приходить, чтобы поклониться животному и загадать желание. Местные просят шестилапую лягушку принести им удачи при игре в лотерею.
Люди также приносят ей подношения в виде цветов и ароматизированных палочек.
Ранее «Рамблер» писал о том, что козу арестовали за отсутствие маски.
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Безумный мир , Yahoo
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