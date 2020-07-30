Жители начали поклоняться шестилапой лягушке

Жители тайской деревни в провинции Сурин стали поклоняться шестилапой лягушке и просят у нее удачи. Об этом сообщает Yahoo News.

Уан Конабан, житель деревни, нашел лягушку в колодце, который принадлежит его семье. С того самого момента соседи стали часто приходить, чтобы поклониться животному и загадать желание. Местные просят шестилапую лягушку принести им удачи при игре в лотерею.

Люди также приносят ей подношения в виде цветов и ароматизированных палочек.