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Илон Маск рассказал, кто построил египетские пирамиды 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте о сенсационном заявлении Илона Маска, миллиардера и изобретателя. Встретив удачно приземлившийся космический корабль, построенный его корпорацией, он обратил внимание на дела земные и заявил, что египетские пирамиды — дело рук инопланетян. Правда, эту версию разделяют далеко не все, а министр международного взаимодействия Египта даже пригласил Маска в страну для изучения текстов о строительстве пирамид.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что девушка два года ходит с синей кожей, чтобы стать инопланетянкой.
Безумный мир , Видео , Люди , Места , Илон Маск
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