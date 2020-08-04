Илон Маск рассказал, кто построил египетские пирамиды 

Смотрите видео и узнайте о сенсационном заявлении Илона Маска, миллиардера и изобретателя. Встретив удачно приземлившийся космический корабль, построенный его корпорацией, он обратил внимание на дела земные и заявил, что египетские пирамиды — дело рук инопланетян. Правда, эту версию разделяют далеко не все, а министр международного взаимодействия Египта даже пригласил Маска в страну для изучения текстов о строительстве пирамид.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что девушка два года ходит с синей кожей, чтобы стать инопланетянкой.