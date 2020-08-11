Мужчина нашелся спустя два дня после своих похорон 

Житель Индии вернулся домой спустя два дня после того, как семья его похоронила. Об этом сообщает Times Now News.

Ахмад Хассан поругался с женой и ушел из дома, а его семья подала заявление в полицию о пропаже человека. Спустя три дня родственников пригласили на опознание. Братья Хассана подтвердили его личность и семья организовала похороны.

Спустя еще два дня мужчина вернулся домой и встретил соседей. Те отвезли его в полицейский участок.

"После ссоры с женой я ушел и отправился работать на завод. В пятницу, после того, как мне заплатили за работу, я вернулся. Когда я пришел, я обнаружил, что мой дом закрыт, но соседи узнали меня. Они вызвали полицию", — рассказал он.

Жена Хассана очень обрадовалась тому факту, что он жив. Она сказала, что сомневалась на опознании тела, но братья мужчины подтвердили, что это он.