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У берегов Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов» 

Анастасия Иванова 3 часа назад
У Антарктиды обнаружен «секретный корабль нацистов»
Фото: Рамблер
Пользователь Сети обнаружил огромный корабль на спутниковой карте Google Earth, который находился всего в 160 километрах от берегов Антарктиды, сообщает Daily Mail. О своей находке пользователь с ником MrMBB333 рассказал в ролике, размещенном на YouTube.

«Ледяной корабль, если его можно так назвать, — это 122-метровая яхта, которая покоится у берегов Антарктиды», — отметил он.

кадр из ролика
Видео с «ледяным кораблем» посмотрели десятки тысяч людей. Комментаторы начали гадать, кому все-таки принадлежит корабль. Некоторые сходились во мнении, что это заброшенная нацистская база со времен Второй мировой войны.

«Мы должны уделить этому континенту больше внимания. Он не всегда был покрыт льдом», — отмечали удивленные комментаторы.

Ранее «Рамблер» сообщал, что на старом снимке Гагарина нашли фотошоп.
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Истории , Google
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