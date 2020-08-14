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Лысеющий мужчина потерял жену из-за попыток спасти свои волосы 

Анастасия Иванова 1 час назад
Помешавшийся на облысении мужчина потерял жену
Фото: depositphotos.com
Житель английского города Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, Дэвид Андерсон перенес семь операций по пересадке волос. Ради этого ему пришлось пожертвовать личной жизнью и влезть в долги.
В юные годы Дэвид мог похвастаться роскошной шевелюрой, но к 21 году его волосы стали активно выпадать. Он настолько переживал из-за облысения, что замкнулся в себе и отдалился от жены.
В итоге Андерсон решился на трансплантацию волос в Лондоне. За год он перенес семь операций, но в результате процесс облысения лишь усугубился. Тогда он решил отправиться на лечение в Канаду. Ради этого он взял кредит в банке, потому что его собственных сбережений не хватало.
Мужчине сделали еще четыре операции, после чего он наконец стал испытывать удовольствие, глядя на себя в зеркало. По словам Дэвида, теперь он чувствует себя другим человеком.

«Когда я думаю о прошлом, я понимаю, что со мной было весьма трудно жить. Я не могу винить свою бывшую жену, я был одержим. Я просто смотрел, как выпадают остатки моих волос»,

— признал Андерсон.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что британку в мини попросили «прикрыться» в магазине.
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Безумный мир , Дэвид Андерсон
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