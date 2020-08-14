Помешавшийся на облысении мужчина потерял жену

Житель английского города Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, Дэвид Андерсон перенес семь операций по пересадке волос. Ради этого ему пришлось пожертвовать личной жизнью и влезть в долги.

В юные годы Дэвид мог похвастаться роскошной шевелюрой, но к 21 году его волосы стали активно выпадать. Он настолько переживал из-за облысения, что замкнулся в себе и отдалился от жены.

В итоге Андерсон решился на трансплантацию волос в Лондоне. За год он перенес семь операций, но в результате процесс облысения лишь усугубился. Тогда он решил отправиться на лечение в Канаду. Ради этого он взял кредит в банке, потому что его собственных сбережений не хватало.

Мужчине сделали еще четыре операции, после чего он наконец стал испытывать удовольствие, глядя на себя в зеркало. По словам Дэвида, теперь он чувствует себя другим человеком.

«Когда я думаю о прошлом, я понимаю, что со мной было весьма трудно жить. Я не могу винить свою бывшую жену, я был одержим. Я просто смотрел, как выпадают остатки моих волос»,

— признал Андерсон.