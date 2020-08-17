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На видео сняли молнию среди ясного неба 

Елена Красовская 6 часов назад
На видео попала молния среди ясного неба. Её заснял видеорегистратор, установленный в авто американца. По словам мужчины, погода была слегка облачная, а ближайший дождь прошёл за 12 километров от его дома. На кадрах видно, как в дерево бьёт молния, хотя грозы нет. Метеорологи говорят, что такое действительно возможно, поскольку грозовые разряды могут отделяться от облаков и пролетать десятки километров до удара в землю.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как лысеющий мужчина потерял жену из-за попыток спасти свои волосы.
Безумный мир , Видео
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