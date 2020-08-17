Мужчина три дня жил в лесу и пил воду из болота

Американец Ральф Робертс , житель округа Стивенс, шатат Вашингтон, три дня выживал в лесу и пил воду из болота. Его туда отвезли соседи из-за отказа оплатить работу. Об этом сообщает сайт телеканала WKRG 5.

Ветеран флота Ральф Робертс по состоянию здоровья использует кислородный баллон и плохо ходит. Он нанял 16-летнего сына своего соседа, чтобы тот помог ему в мытье посуды. После проделанной работы Ральф сказал юноше, что он плохо выполнил работу и отказался ему платить.

Когда отец подростка узнал о случившемся, он вместе с сыном пришел к Робертсу и стал требовать деньги. Позже семейство сказало мужчине, что хотят ему что-то показать у них дома. И он вместе со своей собакой по кличке Лея последовал за ними. Однако вместо того, чтобы привести его домой, соседи отвезли Ральфа в лес и оставили его там.

Робертсу пришлось три дня ползти через лес и пить болотную воду, чтобы выжить. Лея все это время была с ним. По его словам, он несколько раз звал на помощь, но в ответ слышал лишь свое эхо.

«В последний день я сказал Лее: "Тебе нужно найти Тэга (Tag), или мы оба здесь умрем"». Тэг, также известный как Рой Кэнфилд (Roy Canfield) — арендодатель Робертса, который живет по соседству. «Она нашла Тэга. Она пошла прямо к нему, и Тэг понял, что я где-то здесь»,

— рассказал американец.

Рой вызвал службу спасения, и полицейским удалось найти Робертса менее чем в километре от дома.

Мужчине, который вывез в лес ветерана, предъявлено обвинение в покушении на убийство.