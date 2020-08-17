Американец изобрел пистолет, стреляющий масками 

Блогер из США Аллен Пэн придумал пистолет, который стреляет в людей медицинскими масками. Он опубликовал видео на своем YouTube-канале.

У масок по четыре длинные веревочки, к каждой из которых прикреплено небольшое грузило. При выстреле, происходящем под действием сжатого углекислого газа, изделие попадает на лицо. Грузила обвязывают веревки вокруг шеи, из-за чего маска не спадает. Для точного попадания у пистолета есть прицел, который расположен под дулами.

Блогер испробовал изобретение на манекене и на себе, а потом представил устройство прохожим.