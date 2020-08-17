Названы изменившие жизнь людей изобретения 

Россияне рассказали, какие изобретения XX-XXI веков изменили жизнь людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Так, по мнению 61% россиян, самое главное "удобство XX века", повлиявшее на жизнь людей, — это интернет. На втором месте оказался телефон. Его назвали 54% респондентов. Также в список вошли банковские карты, компьютер, электрическая лампочка, автомобиль, самолет, телевизор, холодильник, метро и теплый туалет.

Среди изменивших жизнь людей "удобств XXI века" оказались бионические протезы рук и ног. Их выбрали 36% опрошенных. Кроме того, россияне отнесли к важным изобретениям последнего столетия смартфон, социальные сети, имплантаты сетчатки, солнечные батареи, 3D-принтеры, "Умный дом", первый частный суборбитальный пилотируемый космический корабль, электромобиль, электронные книги, электросамокат, портативный интерфейс управления компьютером, шлем и очки виртуальной реальности, а также умную колонку и очки.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет.