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Названы изменившие жизнь людей изобретения 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Названы изменившие жизнь людей изобретения
Фото: depositphotos.com
Россияне рассказали, какие изобретения XX-XXI веков изменили жизнь людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Так, по мнению 61% россиян, самое главное "удобство XX века", повлиявшее на жизнь людей, — это интернет. На втором месте оказался телефон. Его назвали 54% респондентов. Также в список вошли банковские карты, компьютер, электрическая лампочка, автомобиль, самолет, телевизор, холодильник, метро и теплый туалет.
Среди изменивших жизнь людей "удобств XXI века" оказались бионические протезы рук и ног. Их выбрали 36% опрошенных. Кроме того, россияне отнесли к важным изобретениям последнего столетия смартфон, социальные сети, имплантаты сетчатки, солнечные батареи, 3D-принтеры, "Умный дом", первый частный суборбитальный пилотируемый космический корабль, электромобиль, электронные книги, электросамокат, портативный интерфейс управления компьютером, шлем и очки виртуальной реальности, а также умную колонку и очки.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы секретные коды для управления смартфоном.
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