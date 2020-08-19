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Швейцарию настиг шоколадный дождь 

Мира Маркина 2 часа назад
Швейцарию настиг шоколадный дождь
Фото: @Olten
В Швейцарии прошел шоколадный дождь из-за неполадок на кондитерской фабрике. Об этом сообщает информационный портал UPI со ссылкой на местные СМИ.
18 августа шоколадная фабрика Lindt & Sprüngli подтвердила, что из-за сбоя в работе вентиляционной системы по городу Ольтен разлетелся какао-порошок. По словам представителей, кондитерский ингредиент разнес сильный ветер.
Сотрудники фабрики подчеркнули, что какао-порошок не представляет угрозы для окружающей среды. Вентиляционная система уже восстановлена. Представители Lindt & Sprüngli пообещали покрыть все расходы по очистке транспорта и жилых участков от какао-порошка.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, из-за чего два шоколадных гиганта судились десять лет.
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