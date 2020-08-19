В Сети нашли связь пульта от кондиционера с масонами

Жительница Японии опубликовала в Twitter фото пульта от кондиционера. Пользователям Сети показалось, что снимок доказывает существование масонов.

Девушка рассказала, что устройство долгие годы стоит дома у ее бабушки. Раньше она не знала, что это за предмет в виде пирамиды, но, как оказалось, так выглядит пульт для управления кондиционером.

Пользователей соцсети привлекла форма устройства. Один из них предположил, что в конце XX века Япония была связана с масонством, так как стиль техники напоминает символ их последователей. Однако некоторые посчитали, что такую форму пульта выбрали, потому что в те годы в стране было сильное влияние культуры Египта.

После публикации японки в Сети начали делиться другими предметами в форме пирамиды. Например, у кого-то есть "масонский" телефон.