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В китайских СМИ оправдали многотысячную пляжную вечеринку в Ухане 

Анастасия Иванова 51 минуту назад
Пляжную вечеринку в Ухане оправдали
Фото: depositphotos.com
Накануне в городе Ухань состоялась многотысячная пляжная вечеринка. Это вызвало негативную реакцию со стороны австралийских и британских медиа и их читателей. Но китайские СМИ оправдали масштабное мероприятие.
По мнению пользователей страны, расположенной в Восточной Азии, все дело в «нелюбви ко всему китайскому». Ведь на Западе Ухань осуждали, когда его жители сидели в строжайшем карантине в течение 76 дней, а теперь осуждают то, что стало возможным благодаря таким мерам.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Швейцарию настиг шоколадный дождь.
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