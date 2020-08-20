Пляжную вечеринку в Ухане оправдали

Накануне в городе Ухань состоялась многотысячная пляжная вечеринка. Это вызвало негативную реакцию со стороны австралийских и британских медиа и их читателей. Но китайские СМИ оправдали масштабное мероприятие.

По мнению пользователей страны, расположенной в Восточной Азии, все дело в «нелюбви ко всему китайскому». Ведь на Западе Ухань осуждали, когда его жители сидели в строжайшем карантине в течение 76 дней, а теперь осуждают то, что стало возможным благодаря таким мерам.