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Пользовательница социальной сети Twitter с ником @xiaraaaaa_ сняла свою дочь на видео, когда та смотрела мультфильм по телевизору. Зрителей испугала одна жуткая деталь — маленькая девочка сидела в страшной маске, которую носил персонаж из фильма «Хэллоуин».

Автор добавила к видео подпись:

«Говорила своей дочери снять эту маску последние три часа. Она не слушает».

Комментаторы признаются, что женщине удалось снять настоящий фильм ужасов. А некоторые рассказали, что их дети тоже носят страшные маски.

Всего за неделю видео набрало девять миллионов просмотров.