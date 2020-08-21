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Мать сняла дочку на видео и испугала зрителей деталью 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Пользовательница социальной сети Twitter с ником @xiaraaaaa_ сняла свою дочь на видео, когда та смотрела мультфильм по телевизору. Зрителей испугала одна жуткая деталь — маленькая девочка сидела в страшной маске, которую носил персонаж из фильма «Хэллоуин».
Автор добавила к видео подпись:

«Говорила своей дочери снять эту маску последние три часа. Она не слушает».

Комментаторы признаются, что женщине удалось снять настоящий фильм ужасов. А некоторые рассказали, что их дети тоже носят страшные маски.
Всего за неделю видео набрало девять миллионов просмотров.
Ранее «Рамблер» писал о том, как корова выплыла из моря.
Безумный мир
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