Голодный тигр обокрал рыбаков

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, которую сделали два рыбака в Приморском крае. Во время рыбалки неожиданную компанию мужчинам составил голодный тигр. Хищник достаточно близко подошел к рыбакам, один из которых снимал происходящее на видео, а второй сидел в автомобиле.
Автор видео не растерялся и попытался уговорить тигра уйти:
«Кисуня, иди гуляй. Иди, иди погуляй. Дай удочки нам забрать, мы рыбачим. Мы сейчас заберем и уедем»
При этом мужчина отметил красоту хищника и предположил, что зверь молодой, поэтому и любопытный.
«Посмотрите, какая красота. Это просто вообще! Я в шоке»
В конце концов тигр схватил ведро рыбаков и невозмутимо удалился с ним в лес, несмотря на крики мужчин.