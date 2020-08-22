Голодный тигр обокрал рыбаков

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, которую сделали два рыбака в Приморском крае. Во время рыбалки неожиданную компанию мужчинам составил голодный тигр. Хищник достаточно близко подошел к рыбакам, один из которых снимал происходящее на видео, а второй сидел в автомобиле.