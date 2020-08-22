Стало известно, где опасно хранить телефон

Ученый рассказал, какие вещи опасно хранить рядом с телефоном. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева

Эксперт рассказал, что главное правило — не класть телефоны друг на друга. Так, в большом количестве будут присутствовать радиосигналы, влияющие на состояние окружающих людей. В чехле телефона нельзя хранить банковские карты, несмотря на то, что производители часто выпускают подобные аксессуары. Дело в том, что на них влияет радиочастотное излучение, что уменьшает срок службы.

Смартфон нельзя носить в одной сумке с косметикой. На упаковке средств присутствуют магниты, которые влияют на качество соединения. Кроме того, радиоизлучение негативно влияет на косметику и кожу, что может проявиться в виде акне.