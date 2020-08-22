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Стало известно, рядом с чем нельзя хранить телефон 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Стало известно, где опасно хранить телефон
Фото: depositphotos.com
Ученый рассказал, какие вещи опасно хранить рядом с телефоном. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева.
Эксперт рассказал, что главное правило — не класть телефоны друг на друга. Так, в большом количестве будут присутствовать радиосигналы, влияющие на состояние окружающих людей. В чехле телефона нельзя хранить банковские карты, несмотря на то, что производители часто выпускают подобные аксессуары. Дело в том, что на них влияет радиочастотное излучение, что уменьшает срок службы.
Смартфон нельзя носить в одной сумке с косметикой. На упаковке средств присутствуют магниты, которые влияют на качество соединения. Кроме того, радиоизлучение негативно влияет на косметику и кожу, что может проявиться в виде акне.
Ранее "Рамблер" сообщал, что бывшие заключенные рассказали о странностях обычного мира.
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Вещи , Александр Тимофеев
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