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Над чем смеются россияне в коронавирусное лето 2020 

Диана Товсепова 9 часов назад
2020 год, кажется, запомнится каждому жителю планеты. Все потому, что жизнь людей вдруг перевернулась с ног на голову. Путешествия и свободные передвижения по миру кажутся чем-то несбыточным, а онлайн-конференции, маски и антисептики вдруг стали нашей новой реальностью.
Конечно, главным "героем" блокбастера под названием "2020 год" стал коронавирус, но мир не перестают удивлять и революции, взрывы, землетрясения.
Не погрязнуть во всем этом помогает юмор. "Рамблер" разбирался, над чем смеются россияне в коронавирусное лето 2020 года.
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Безумный мир , Фото
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