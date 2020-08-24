2020 год, кажется, запомнится каждому жителю планеты. Все потому, что жизнь людей вдруг перевернулась с ног на голову. Путешествия и свободные передвижения по миру кажутся чем-то несбыточным, а онлайн-конференции, маски и антисептики вдруг стали нашей новой реальностью.

Конечно, главным "героем" блокбастера под названием "2020 год" стал коронавирус, но мир не перестают удивлять и революции, взрывы, землетрясения.

Не погрязнуть во всем этом помогает юмор. "Рамблер" разбирался, над чем смеются россияне в коронавирусное лето 2020 года.