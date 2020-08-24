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Официантка раскрыла способы сэкономить и потеряла работу 

Мира Маркина 9 часов назад
Официантка сняла видео и потеряла работу
Фото: depositphotos.com
Американка, работающая официанткой в ресторане, поделилась в TikTok секретными способами сэкономить и лишилась работы. Об этом сообщает Daily Dot.
В своих видеороликах блогерша с ником @anasteeezy рассказывала, как получить напиток в двойном объеме, не заплатив за это больше денег. Американка объяснила, что об этом ничего не сказано в меню.
Вскоре девушка сообщила, что ее уволили. Руководство приняло такое решение, увидев, как их сотрудница "сливает" информацию в социальную сеть. После этого блогерша выложила еще несколько роликов, в которых рассказала, как купить два сэндвича по цене одного и увеличить объем холодного кофе.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что мать сняла дочку на видео и испугала зрителей деталью.
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