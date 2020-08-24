Официантка сняла видео и потеряла работу

Американка, работающая официанткой в ресторане, поделилась в TikTok секретными способами сэкономить и лишилась работы. Об этом сообщает Daily Dot.

В своих видеороликах блогерша с ником @anasteeezy рассказывала, как получить напиток в двойном объеме, не заплатив за это больше денег. Американка объяснила, что об этом ничего не сказано в меню.

Вскоре девушка сообщила, что ее уволили. Руководство приняло такое решение, увидев, как их сотрудница "сливает" информацию в социальную сеть. После этого блогерша выложила еще несколько роликов, в которых рассказала, как купить два сэндвича по цене одного и увеличить объем холодного кофе.