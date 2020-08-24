Французских нудистов обязали носить маски

В самой большой нудистской деревне Кап д'Агд на юге Франции COVID-19 выявили у 95 человек, еще 50 человек сообщили о том, что заболели после возвращения домой. После этого в ведомстве призвали людей, старающихся по возможности оставаться обнаженными, надевать хотя бы маски. Об этом сообщает Reuters.
В Минздраве назвали вспышку очень тревожным сигналом. Они опасаются, так как число случаев заболевания стремительно растет по всей стране.
«Нудисты должны, по крайней мере, носить маски и практиковать социальное дистанцирование»,
— отметили в ведомстве.
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