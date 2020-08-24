Французских нудистов обязали носить маски

В самой большой нудистской деревне Кап д'Агд на юге Франции COVID-19 выявили у 95 человек, еще 50 человек сообщили о том, что заболели после возвращения домой. После этого в ведомстве призвали людей, старающихся по возможности оставаться обнаженными, надевать хотя бы маски. Об этом сообщает Reuters.

Минздраве назвали вспышку очень тревожным сигналом. Они опасаются, так как число случаев заболевания стремительно растет по всей стране.

«Нудисты должны, по крайней мере, носить маски и практиковать социальное дистанцирование»,

— отметили в ведомстве.