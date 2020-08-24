Девочка ожила во время подготовки к ее похоронам

18 августа 12-летнюю индонезийку Сити Масфуфу Варду доставили в больницу из-за осложнений, вызванных хроническим диабетом. В тот же день ее признали умершей.
По исламской традиции похороны по возможности проводятся в день смерти. Поэтому спустя час после гибели тело девочки забрали родственники для омовения. Но во время процедуры подросток неожиданно для всех распахнула глаза и проснулась.
«Температура тела неожиданно повысилась, закрытые глаза открыли, сердце забилось, тело задвигалось»,
— приводит Daily Star слова отца Сити.
Родственники тут же вызвали врачей. Но спустя час девочка скончалась, после чего ее все-таки похоронили.
Медики объясняют случившееся так называемым синдромом Лазаря — спонтанным кровообращением, которое чаще всего возникает у людей, умерших от сердечного приступа. Спонтанное кровообращение может быть причиной возобновления сердцебиения, дыхания, пульса, умершие начинают кашлять и двигаться.
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