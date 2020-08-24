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12-летняя девочка ожила во время подготовки к ее похоронам 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Девочка ожила во время подготовки к ее похоронам
Фото: depositphotos.com
18 августа 12-летнюю индонезийку Сити Масфуфу Варду доставили в больницу из-за осложнений, вызванных хроническим диабетом. В тот же день ее признали умершей.
По исламской традиции похороны по возможности проводятся в день смерти. Поэтому спустя час после гибели тело девочки забрали родственники для омовения. Но во время процедуры подросток неожиданно для всех распахнула глаза и проснулась.

«Температура тела неожиданно повысилась, закрытые глаза открыли, сердце забилось, тело задвигалось»,

— приводит Daily Star слова отца Сити.
Родственники тут же вызвали врачей. Но спустя час девочка скончалась, после чего ее все-таки похоронили.
Медики объясняют случившееся так называемым синдромом Лазаря — спонтанным кровообращением, которое чаще всего возникает у людей, умерших от сердечного приступа. Спонтанное кровообращение может быть причиной возобновления сердцебиения, дыхания, пульса, умершие начинают кашлять и двигаться.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что из-за коронавируса французских нудистов обязали носить маски.
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Безумный мир , Газета Daily Star
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