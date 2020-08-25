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Рыбак поймал птеригоплихта и озадачил ученых

Елизавета Назарова
3 часа назад
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Мужчина выловил у берегов Индии рыбу вида леопардовый птеригоплихт и озадачил ученых своим уловом. Об этом сообщает Telangana Today.
Рыбак поймал эту рыбу 23 августа. Она весила 600 граммов, но она показалась ему странной, так как он никогда не видел таких рыб. В итоге его улов смутил местных и ученых. Главный научный сотрудник Исследовательского института морского рыболовства Джо Кижакудан пояснил, что такой вид рыбы не водится у берегов Индии.
Леопардовый птеригоплихт обитает в Южной Америке и широко распространен в бассейне реки Амазонка. Этот вид известен тем, что хорошо приспосабливается к любой воде и может выдержать изменения окружающей среды.
Ранее "Рамблер" сообщал, что голодный тигр обокрал рыбаков.
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