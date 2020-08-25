Рыбак поймал птеригоплихта и озадачил ученых

Рыбак поймал эту рыбу 23 августа. Она весила 600 граммов, но она показалась ему странной, так как он никогда не видел таких рыб. В итоге его улов смутил местных и ученых. Главный научный сотрудник Исследовательского института морского рыболовства Джо Кижакудан пояснил, что такой вид рыбы не водится у берегов Индии.