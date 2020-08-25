Батюшка-блогер объяснил бедность россиян 

"Россия, русские никогда не будут богаты, потому что Господь нас бережет от этого дела. Потому что богатство — оно (земное) развращает сердца. Люди, когда сами находятся в некой нищете, они с радостью делятся с людьми. Ну, так чаще бывает. А когда человек очень обеспеченный, он уже редко делится. Так тоже чаще всего бывает. Поэтому Господь даровал нашей стране конечно же все эти земные богатства, чтобы показать, как он нас любит, как он о нас заботится. Что он готов даровать нам все, чтобы мы ни в чем не нуждались. Но он хочет, чтобы мы искали прежде царство небесное, и уже к нему приложится все",