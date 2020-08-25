Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Батюшка-блогер объяснил бедность россиян 

Стелла Шмель 1 час назад
Священник из Челябинска объяснил, почему россияне "никогда не будут богаты". Об этом он рассказал в своем видео на TikToл.

"Россия, русские никогда не будут богаты, потому что Господь нас бережет от этого дела. Потому что богатство — оно (земное) развращает сердца. Люди, когда сами находятся в некой нищете, они с радостью делятся с людьми. Ну, так чаще бывает. А когда человек очень обеспеченный, он уже редко делится. Так тоже чаще всего бывает. Поэтому Господь даровал нашей стране конечно же все эти земные богатства, чтобы показать, как он нас любит, как он о нас заботится. Что он готов даровать нам все, чтобы мы ни в чем не нуждались. Но он хочет, чтобы мы искали прежде царство небесное, и уже к нему приложится все",

— заключил он.
Ранее "Рамблер" писал, что цены на еду могут подняться из-за глобального потепления.
Безумный мир , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Французских нудистов обязали носить хотя бы маски
Французских нудистов обязали носить хотя бы маски
«Бред полупьяного»: за что Сталин расстрелял маршала
«Бред полупьяного»: за что Сталин расстрелял маршала
Зачем советские солдаты в Афганистане варили патроны
Зачем советские солдаты в Афганистане варили патроны
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Самые большие города, найденные под водой
11:39
Самые большие города, найденные под водой
Истории Места
Зачем грузин 27 лет хранил авто на балконе
02:18
Зачем грузин 27 лет хранил авто на балконе
Люди
Кота-клептомана, обносящего соседей, сняли на видео
01:22
Кота-клептомана, обносящего соседей, сняли на видео
Безумный мир
Обезьяна и петух устроили побоище
00:56
Обезьяна и петух устроили побоище
Безумный мир
В Москве больше не будет троллейбусов
00:32
В Москве больше не будет троллейбусов
Истории
Рабочие, снимавшие видео, едва спаслись от камнепада
04:13
Рабочие, снимавшие видео, едва спаслись от камнепада
Люди
За что убили Льва Троцкого
03:13
За что убили Льва Троцкого
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение