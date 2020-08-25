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Цены на еду могут подняться из-за глобального потепления 

Стелла Шмель 53 минуты назад
Еда может подорожать из-за глобального потепления
Фото: depositphotos.com
Власти многих стран по всему миру принимают меры для сокращения вредных выбросов в атмосферу. Но этого недостаточно, чтобы сдержать глобальное потепление. Исследователи считают, что настала пора удалять уже скопившийся углекислый газ из атмосферы. Но новая технология может оказать существенное влияние на энергетику, производство в различных областях и водоснабжение.
Эксперты считают, что в некоторых частях мира цены на еду могут вырасти больше, чем в пять раз.
Одна из инновационных технологий — DAC — предполагает прямой захват воздуха с вытягиванием углекислого газа. Такая технология показала определенные успехи, но пока не ясно, как она повлияет на сельское хозяйство, водоснабжение и другие сферы. Технология DAC требует задействования огромных ресурсов, и согласно докладам исследователей, при повсеместном использовании этой технологии произойдет повышение цен на кукурузу, рис и пшеницу.
Регионы Африки могут пострадать больше остальных, цены там могут вырасти до 600%. В Индии, странах Азии и Пакистане цены могут вырасти впятеро. В Европе и Южной Америке — втрое.
Именно поэтому эксперты считают, что перед запуском столь масштабной технологии, следует подробнее изучить ее влияние на мировую экономику.
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