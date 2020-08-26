Неподалеку от Коста-Рики голодная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео.

Хозе Андрес Дельгадо Кампос вышел в море с друзьями, чтобы заняться трофейной рыбалкой. Он подцепил на крючок крупного тарпона и намеревался отпустить его, как вдруг на рыбу напала огромная акула-молот. Затем хищник начал кружить возле рыбацкой лодки, но Кампос и его друзья не захотели отдавать улов акуле. Один из товарищей даже опустил руки в воду, чтобы спасти рыбу. Однако акуле все равно удалось съесть тарпона:

«Эта акула-молот была огромной и очень агрессивной, но мы хотели попытаться спасти тарпона»,

— объяснил рыбак.