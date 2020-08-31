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Женщины столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео 

Мира Маркина 1 час назад
Ирландки из города Корк во время плавания на каяке в графстве Мейо обнаружили гигантскую волосистую цианею и сняли ее на видео.
Мэйв и Ифа Конуэй каждые летние каникулы посещают графство, чтобы сплавиться на каяке. Но в этот раз они впервые столкнулись с огромной медузой. Мэйв запечатлела морского обитателя на камеру GoPro. Вернувшись домой, девушки поняли, что им довелось увидеть волосистую цианею — вид медуз, который считается самым большим в мире.

«Мы заметили волосистую цианею, но не поняли, что это такое, пока не вернулись домой и не посмотрели съемки еще раз. Она была огромна, и еще щупальца были очень длинными, хотя сначала я этого не осознала»,

— рассказала Мэйв.
По словам ирландки, они с сестрой проводят довольно много времени на воде и нередко встречают морских котиков, но столкнуться с подобной медузой им еще не доводилось.
Волосистая цианея достигает двух метров в поперечнике, а ее щупальца вытягиваются на 20 метров. Известен экземпляр с щупальцами длиной 36,5 метра. Прикосновение к цианее может вызвать у человека болезненную сыпь, но не приведет к смерти.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что огромная акула-молот украла улов у рыбака и попала на видео.
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Безумный мир , Видео
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