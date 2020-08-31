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Воздушный змей унес девочку в небо 

Анастасия Иванова 5 часов назад
На Тайване трехлетнюю девочку унес в небо большой воздушный змей. Видео было опубликовано пользователями на YouTube.
Как сообщается, во время фестиваля, который проходил в городе Синьчжу, маленькая девочка запуталась в веревках воздушного змея. И сильный порыв ветра унес ее вместе со всей конструкцией в небо.
Посетителям мероприятия удалось спасти девочку, когда ветер опустил змея ближе к земле. Известно, что девочка отделалась только испугом.
Ранее "Рамблер" писал о том, как женщины нашли самую большую медузу в мире.
Безумный мир
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