Воздушный змей унес девочку в небо 

На Тайване трехлетнюю девочку унес в небо большой воздушный змей. Видео было опубликовано пользователями на YouTube.
Как сообщается, во время фестиваля, который проходил в городе Синьчжу, маленькая девочка запуталась в веревках воздушного змея. И сильный порыв ветра унес ее вместе со всей конструкцией в небо.
Посетителям мероприятия удалось спасти девочку, когда ветер опустил змея ближе к земле. Известно, что девочка отделалась только испугом.
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