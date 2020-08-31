Воздушный змей унес девочку в небо 

Все новости на карте

На Тайване трехлетнюю девочку унес в небо большой воздушный змей. Видео было опубликовано пользователями на YouTube.

Как сообщается, во время фестиваля, который проходил в городе Синьчжу, маленькая девочка запуталась в веревках воздушного змея. И сильный порыв ветра унес ее вместе со всей конструкцией в небо.

Посетителям мероприятия удалось спасти девочку, когда ветер опустил змея ближе к земле. Известно, что девочка отделалась только испугом.