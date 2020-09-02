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Жених пошутил над невестой и рассмешил гостей 

Анастасия Иванова 36 минут назад
Жених во время обмена клятвами подшутил над невестой и насмешил всех гостей свадьбы. Видео произошедшего опубликовали на портале Reddit.
В ролике жених и невеста стоят на сцене в окружении друзей. В самый волнительный момент, когда священник спросил молодого человека, готов ли он взять свою возлюбленную в жены, он решил посовещаться с друзьями. Приятели собрались в круг и сделали вид, что перешептываются. Через несколько секунд после "совещания" жених вернулся к невесте и сказал: "Я согласен".
Такой поступок рассмешил всех присутствующих на церемонии.

«Судя по реакции гостей, очевидно, что это его обычное поведение и он хороший малый», «Если бы я была на месте невесты, я бы умерла от смеха», «Если невесте было весело, тогда все отлично. Мне бы подобная выходка слегка подпортила впечатление от торжества»,

— обсудили пользователи Reddit шутку жениха.
Ранее "Рамлер" сообщал, что блогер опробовал необычную диету и поглупел.
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Безумный мир , Видео
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