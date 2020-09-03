В песне «Малинки» обнаружили дьявольские символы 

В песне «Малинки» Жанны Фриске и группы «Дискотека Авария» обнаружен скрытый смысл. Пользователь c ником TriggerCap рассказал в своем Twitter-аккаунте о присутствующих в композиции дьявольских символах.

«Crimson King — "король в багряном" — так иносказательно именовали Сатану, Вельзевула, в средневековых мистических и религиозных текстах»,

— заявил пользователь Сети.

Оказалось, что «малиновый» в переводе на английский звучит как crimson. Поэтому юзер уверен, что Малинки — это угодья Сатаны, где на праздник собираются «малиновые и разные» гости. Фразу «осталась бы навечно», которую в песне произносит Фриске, он сравнил с желанием попасть в ад.