Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В песне «Малинки» обнаружили дьявольские символы 

Анастасия Иванова 1 час назад
В песне «Малинки» обнаружили дьявольские символы
Фото: depositphotos.com
В песне «Малинки» Жанны Фриске и группы «Дискотека Авария» обнаружен скрытый смысл. Пользователь c ником TriggerCap рассказал в своем Twitter-аккаунте о присутствующих в композиции дьявольских символах.

«Crimson King — "король в багряном" — так иносказательно именовали Сатану, Вельзевула, в средневековых мистических и религиозных текстах»,

— заявил пользователь Сети.
Оказалось, что «малиновый» в переводе на английский звучит как crimson. Поэтому юзер уверен, что Малинки — это угодья Сатаны, где на праздник собираются «малиновые и разные» гости. Фразу «осталась бы навечно», которую в песне произносит Фриске, он сравнил с желанием попасть в ад.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что эксперты разработали калькулятор возраста смерти.
Безумный мир , Жанна Фриске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полицейские нашли гоблинов в чемодане бизнесмена
Полицейские нашли гоблинов в чемодане бизнесмена
В песне «Малинки» обнаружили дьявольские символы
В песне «Малинки» обнаружили дьявольские символы
Найдена затерянная крепость древних египтян
Найдена затерянная крепость древних египтян
Видео
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
10:47
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
Вещи
Мужчина вышел из моря с вцепившейся в руку акулой
03:11
Мужчина вышел из моря с вцепившейся в руку акулой
Люди
Как советские войска победили японских самураев
24:01
Как советские войска победили японских самураев
Истории
Пилот показал, что происходит в кабине во время трюков
08:29
Пилот показал, что происходит в кабине во время трюков
Люди
Ураган в Тюмени своротил сразу 3 башенных крана
01:07
Ураган в Тюмени своротил сразу 3 башенных крана
Безумный мир
Китаец закурил в авто и взорвался
00:46
Китаец закурил в авто и взорвался
Люди
Какую катастрофу предсказал Стивен Хокинг в 2600 году
11:39
Какую катастрофу предсказал Стивен Хокинг в 2600 году
Люди
Баснословно дорогие домашние питомцы
13:16
Баснословно дорогие домашние питомцы
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение