Москвичке вместе с заказом доставили ведро с мочой

Курьер "Яндекс. Лавки" вместе с заказом привез ведро, содержимое которого обескуражило клиента. Вместе с продуктами в пакете была пластиковая емкость, похожая на ведро из-под майонеза. Открыв его, девушка, сделавшая заказ, обнаружила, что в нем чья-то моча. Об этом рассказала сама заказчица, опубликовав соответствующие фотографии в своем Twitter-аккаунте.

"В общем, "Яндекс. Лавка" привезли в моем заказе ведро. С мочой",

— написала девушка. Она отметила, что ей уже дважды позвонили из "Яндекс. Лавки" и принесли извинения, в том числе генеральный директор Илья Красильщик

Как сообщили изданию "360", курьера уже отстранили от работы, заблокировав ему возможность выполнять заказы. На связь при этом он пока не выходил.

По словам директора пиар-службы сервиса Елены Новиковой, уже проведено внутреннее расследование. На камерах видно, что при сборке и в момент передачи заказа водителю ведра еще не было.