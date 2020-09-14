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Ученые обнаружили рыб, способных «ходить» по суше 

Мира Маркина 7 часов назад
Ученые обнаружили рыб, способных «ходить» по суше
Фото: depositphotos.com
Некоторые виды рыб могут передвигаться по суше. Речь идет о семействе балиторовых, — об этом сообщает "Популярная механика".
Ранее ученые считали, что "ходить" вне воды может только редкая слепая пещерная рыба-ангел Cryptotora thamicola. Она обитает преимущественно в Тайланде и умеет карабкаться по склонам рек и ручьев при помощи крючков на плавниках. Именно это помогает ей адаптироваться и выживать в экстремальных условиях.
Однако в ходе исследования специалисты выяснили, что 11 из 30 рыб семейства балиторовых могут "ходить", благодаря связи позвоночника с тазовым плавником. Согласно данным анализа ДНК и компьютерной томографии тазовых структур этих видов рыб, они имеют в строении много общего с Cryptotora thamicola.
При этом информация, озвученная ранее в ходе исследования учеными из университетов США и Таиланда, позволяет считать, что прочные тазовые пояса, за счет которых рыбы передвигаются по суше, встречаются чаще, чем считалось ранее.
Исследователи детально изучили эволюционную историю этого семейства рыб и узнали гораздо больше об этапах развития тазовых костей представителей этого семейства рыб. Данная способность, как выяснилось, проявлялась у них несколько раз.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что огромная акула-людоед увязалась за лодкой рыбака.
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Безумный мир , журнал "Популярная механика"
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