Ученые обнаружили рыб, способных «ходить» по суше 

Некоторые виды рыб могут передвигаться по суше. Речь идет о семействе балиторовых, — об этом сообщает "Популярная механика".

Ранее ученые считали, что "ходить" вне воды может только редкая слепая пещерная рыба-ангел Cryptotora thamicola. Она обитает преимущественно в Тайланде и умеет карабкаться по склонам рек и ручьев при помощи крючков на плавниках. Именно это помогает ей адаптироваться и выживать в экстремальных условиях.

Однако в ходе исследования специалисты выяснили, что 11 из 30 рыб семейства балиторовых могут "ходить", благодаря связи позвоночника с тазовым плавником. Согласно данным анализа ДНК и компьютерной томографии тазовых структур этих видов рыб, они имеют в строении много общего с Cryptotora thamicola.

При этом информация, озвученная ранее в ходе исследования учеными из университетов США и Таиланда, позволяет считать, что прочные тазовые пояса, за счет которых рыбы передвигаются по суше, встречаются чаще, чем считалось ранее.

Исследователи детально изучили эволюционную историю этого семейства рыб и узнали гораздо больше об этапах развития тазовых костей представителей этого семейства рыб. Данная способность, как выяснилось, проявлялась у них несколько раз.