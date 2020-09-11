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Огромная акула-людоед увязалась за лодкой рыбака 

Анастасия Иванова 1 час назад
В пригороде австралийского города Вуллонгонг, штат Новый Южный Уэльс, за рыбаком увязалась огромная акула-людоед. Об этом сообщает LADBible.
Размеры хищной рыбы составляли около пяти метров — это сопоставимо с длиной лодки, возле которой она кружила. Удивительно, но рыбак при этом не испугался. Появление акулы вызвало у него восхищение.

«Встретил мегалодона сегодня»,

— написал он в Instagram.
Мегалодон — вид гигантских акул, который вымер около трех миллионов лет назад. Длина этих рыб достигала 15 метров, а из зубов — 18 сантиметров. Зубы мегалодона настолько огромные, что долгое время их принимали за останки драконов или гигантских морских змеев.
Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. На сегодняшний день эти акулы считаются наиболее опасными для человека.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что россиянин прошелся по канату над бушующим морем.
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Истории , Видео
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