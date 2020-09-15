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Самые драгоценные собаки в мире 

Елена Красовская 3 часа назад
Ролик рассказывает о собаках, которых могут позволить себе лишь самые обеспеченные люди. Некоторые любители домашних питомцев отыскивают щенков в приютах, а вот другим совершенно необходимы породистые псы с многостраничной родословной. Стоимость таких особей может достигать нескольких тысяч долларов. Сколько придётся выложить за маленького самоеда, какую цену устанавливают заводчики на щенков немецкой овчарки и почему так велики затраты на покупку и содержание аргентинского дога? Ответы на эти вопросы — в видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что учёные обнаружили рыб, способных «ходить» по суше.
Безумный мир , Видео
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