Самые драгоценные собаки в мире 

Ролик рассказывает о собаках, которых могут позволить себе лишь самые обеспеченные люди. Некоторые любители домашних питомцев отыскивают щенков в приютах, а вот другим совершенно необходимы породистые псы с многостраничной родословной. Стоимость таких особей может достигать нескольких тысяч долларов. Сколько придётся выложить за маленького самоеда, какую цену устанавливают заводчики на щенков немецкой овчарки и почему так велики затраты на покупку и содержание аргентинского дога? Ответы на эти вопросы — в видео.