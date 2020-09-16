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Что будет, если человек попадет в черную дыру 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте, что будет, если человек попадёт в чёрную дыру. Чёрные дыры никто никогда не видел, но они очень интересуют и учёных, и обывателей. Считается, что эти космические образования притягивают к себе всё, что оказывается поблизости, включая частицы света, несущиеся с огромной скоростью. Теоретически можно предположить, что произойдёт с космонавтом, если ему ему не посчастливится оказаться в районе чёрной дыры.
Ранее «Рамблер» рассказывал, чтоучёные обнаружили рыб, способных «ходить» по суше.
Безумный мир , Видео
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