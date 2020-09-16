Мужчина надел змею вместо маски и удивил людей

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Британец использовал в автобусе змею вместо защитной маски, чем сильно удивил других пассажиров. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина сел в автобус, двигающийся по маршруту Суинтон — Манчестер в Солфорде. По словам 46-летней британки, ставшей свидетельницей происходящего, по началу огромную змею на лице мужчины и правда можно было принять за жутковатую маску.

Alison Jones

При этом появление змеи не сильно напугало людей:

«Пассажиры сочли сюрреалистическую сцену "довольно занимательной", заявив, что это было "определенно интересно"»,

— пишет издание.