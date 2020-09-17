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В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте о розовых дельфинах, которые стали возвращаться в воды Гонконга. Этот вид зачислен в исчезающие, за последние шесть лет розовых дельфинов в этих местах не встречали вообще. Причиной возвращения млекопитающих стал, как ни странно, коронавирус. Из-за него отменили паромное сообщение между Китаем и Макао, в районе очистилась вода и стало тише. Это и привлекло редких дельфинов.
Ранее «Рамблер» рассказывал про самые нелепые вещи, которые не стоит надевать ни при каких обстоятельствах.
Безумный мир , Видео
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