В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов 

Смотрите видео и узнайте о розовых дельфинах, которые стали возвращаться в воды Гонконга. Этот вид зачислен в исчезающие, за последние шесть лет розовых дельфинов в этих местах не встречали вообще. Причиной возвращения млекопитающих стал, как ни странно, коронавирус. Из-за него отменили паромное сообщение между Китаем и Макао, в районе очистилась вода и стало тише. Это и привлекло редких дельфинов.