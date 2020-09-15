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Самые нелепые вещи, которые не стоит надевать ни при каких обстоятельствах 

Екатерина Ёлкина 5 часов назад
Казалось бы, в 21 веке, когда вокруг такое многообразие прекрасных вещей, сложно выглядеть странно и нелепо. Ведь сейчас доступно буквально все, что только можно пожелать.
Тем не менее, некоторые умудряются выделиться среди окружающих. Смотря на них возникает несколько вопросов: во-первых, как это можно было купить и надеть, а во-вторых, как это можно было произвести?!
Возможно, некоторые вдохновляются аутфитами моделей, демонстрирующих необычные наряды. Но где подиум, а где повседневная жизнь.
«Рамблер» сделал подборку абсурдных атрибутов гардероба, которые настолько нелепы, что вызывают только смех. Поэтому улыбнитесь после просмотра, но не вздумайте это надевать!
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Безумный мир , Фото
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