Казалось бы, в 21 веке, когда вокруг такое многообразие прекрасных вещей, сложно выглядеть странно и нелепо. Ведь сейчас доступно буквально все, что только можно пожелать.

Тем не менее, некоторые умудряются выделиться среди окружающих. Смотря на них возникает несколько вопросов: во-первых, как это можно было купить и надеть, а во-вторых, как это можно было произвести?!

Возможно, некоторые вдохновляются аутфитами моделей, демонстрирующих необычные наряды. Но где подиум, а где повседневная жизнь.

«Рамблер» сделал подборку абсурдных атрибутов гардероба, которые настолько нелепы, что вызывают только смех. Поэтому улыбнитесь после просмотра, но не вздумайте это надевать!