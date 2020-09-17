Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне 

Видео рассказывает о поимке огромного питона, терроризировавшего деревушку неподалёку от Бангкока в Таиланде. Местные жители вызвали специалистов по рептилиям, чтобы они изловили питона. Как выяснилось, в течение нескольких месяцев змея съела всех бродячих собак в округе. После длительных поисков спасатели обнаружили питона в куче мусора и не без сложностей отловили. После его отправили в джунгли.