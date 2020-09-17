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Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне 

Елена Красовская 4 часа назад
Видео рассказывает о поимке огромного питона, терроризировавшего деревушку неподалёку от Бангкока в Таиланде. Местные жители вызвали специалистов по рептилиям, чтобы они изловили питона. Как выяснилось, в течение нескольких месяцев змея съела всех бродячих собак в округе. После длительных поисков спасатели обнаружили питона в куче мусора и не без сложностей отловили. После его отправили в джунгли.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что мужчина использовал вместо маски змею и удивил пассажиров автобуса.
Безумный мир , Видео
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