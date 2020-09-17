Хозяйка озадачила пользователей своим ремонтом

Многодетная мать Натали Гриббин показала на свой странице в Facebook фотографии кухни, которую она обновила косметическим ремонтом. Женщина решила перекрасить гарнитур, плитку и розетки в оттенки серого. Все это было сделано настолько хорошо, что пользователям Сети показалось, будто Натали наложила черно-белый фильтр на снимок.

Фото: Facebook Facebook

Facebook

Гриббин рассказала пользователям, что для того, чтобы осуществить задуманное, ей понадобилось только ведро краски и стикеры на плитку.

Вот, как на снимок отреагировала одна из подписчиц Натали:

«Скажите, что это черно-белое фото, пожалуйста! Розетка и потолок тоже изменили цвет или мне кажется? Я сломала глаза, пока пыталась понять это».

Позже женщина рассказала, что она не перекрашивала потолок в серый — это всего лишь обман зрения.