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Хозяйка озадачила пользователей своим ремонтом

Анастасия Иванова
11 часов назад
Многодетная мать Натали Гриббин показала на свой странице в Facebook фотографии кухни, которую она обновила косметическим ремонтом. Женщина решила перекрасить гарнитур, плитку и розетки в оттенки серого. Все это было сделано настолько хорошо, что пользователям Сети показалось, будто Натали наложила черно-белый фильтр на снимок.
Хозяйка озадачила пользователей своим ремонтом
Фото: FacebookFacebook
Facebook
Гриббин рассказала пользователям, что для того, чтобы осуществить задуманное, ей понадобилось только ведро краски и стикеры на плитку.
Вот, как на снимок отреагировала одна из подписчиц Натали:
«Скажите, что это черно-белое фото, пожалуйста! Розетка и потолок тоже изменили цвет или мне кажется? Я сломала глаза, пока пыталась понять это».
Позже женщина рассказала, что она не перекрашивала потолок в серый — это всего лишь обман зрения.
Самые внимательные пользователи заметили, что некоторые детали гарнитура бежевого цвета. И если бы Натали использовала фильтр, то и они бы стали серыми.
Ранее «Рамблер» писал о том, когда фотошоп обернулся полным провалом.
Безумный мир,
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