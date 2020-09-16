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Когда фотошоп обернулся провалом 

Диана Товсепова 2 часа назад
С развитием различных фоторедакторов люди перестали показывать миру оригинальные снимки. Обязательно надо подкорректировать свет, яркость, убрать прыщи или сгладить морщинки.
Причем многие никак не могут остановиться, пока фотошопят свои фото. Так, люди решают "пририсовать" себе двухметровые ноги, увеличить глаза (и не только) до небывалых размеров или вообще пририсовать вазу с цветами туда, где ее и в помине не было.
Иногда горе-дизайнеры прибавляют людям на фото лишний палец или неумело приделывает чужое лицо к совершенно неподходящему телу. "Рамблер" собрал самые провальные "отфотошопленные" снимки, попавшие в Сеть или в журналы.
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Безумный мир , Фото
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