Древние змеи-гиганты, охотившиеся на динозавров 

Ролик рассказывает о змеях, которые обитали на нашей планете в далёком прошлом. Сейчас мало кто захотел бы с ними встретиться: рептилии вырастали до таких исполинских размеров, что могли убивать динозавров. Так, змея гигантофис, жившая на Земле 65 миллионов лет назад, достигала в длину 11 метров и весила около 700 кг. Чуть позже появилась титанобоа, которая вырастала до 13 метров, а весить могла больше тонны. О других гигантах, которые, к счастью вымерли, узнайте из видео.