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Древние змеи-гиганты, охотившиеся на динозавров 

Елена Красовская 11 часов назад
Ролик рассказывает о змеях, которые обитали на нашей планете в далёком прошлом. Сейчас мало кто захотел бы с ними встретиться: рептилии вырастали до таких исполинских размеров, что могли убивать динозавров. Так, змея гигантофис, жившая на Земле 65 миллионов лет назад, достигала в длину 11 метров и весила около 700 кг. Чуть позже появилась титанобоа, которая вырастала до 13 метров, а весить могла больше тонны. О других гигантах, которые, к счастью вымерли, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как хозяйка озадачила пользователей своим ремонтом.
Безумный мир , Видео
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