В Сети стал популярным ролик, автор которого показал необычный способ закрыть пачку чипсов. Видео было опубликовано на платформе TikTok.

Житель австралийского Мельбурна снял ролик своего трюка, который состоит всего из трех шагов. В первую очередь, нужно завернуть края пачки примерно таким образом, как при складывании бумажного самолетика. Затем завернуть получившийся треугольник в другую сторону. А после этого следует вывернуть края первоначального треугольника. Если все выполнить правильно, то пачка чипсов окажется почти герметично закрыта.

В комментариях к видео пользователи были удивлены и благодарны автору ролика за простой способ спасти открытую пачку чипсов.