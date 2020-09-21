Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блогер удивил пользователей простым трюком с пачкой чипсов 

Анастасия Иванова 3 часа назад
В Сети стал популярным ролик, автор которого показал необычный способ закрыть пачку чипсов. Видео было опубликовано на платформе TikTok.
Житель австралийского Мельбурна снял ролик своего трюка, который состоит всего из трех шагов. В первую очередь, нужно завернуть края пачки примерно таким образом, как при складывании бумажного самолетика. Затем завернуть получившийся треугольник в другую сторону. А после этого следует вывернуть края первоначального треугольника. Если все выполнить правильно, то пачка чипсов окажется почти герметично закрыта.
В комментариях к видео пользователи были удивлены и благодарны автору ролика за простой способ спасти открытую пачку чипсов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что преподаватель потерял работу из-за трусов студентки.
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За сколько в Турции можно было купить молодую рабыню
За сколько в Турции можно было купить молодую рабыню
Преподаватель высмеял трусы студентки и пожалел
Преподаватель высмеял трусы студентки и пожалел
Почему нельзя отдавать честь без головного убора
Почему нельзя отдавать честь без головного убора
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Древние змеи-гиганты, охотившиеся на динозавров
10:43
Древние змеи-гиганты, охотившиеся на динозавров
Безумный мир
В Греции равнина в одночасье стала озером
00:48
В Греции равнина в одночасье стала озером
Места
Жена запретила мужу помогать попавшему в беду коллеге
00:59
Жена запретила мужу помогать попавшему в беду коллеге
Люди
Воздушные шарики взорвались, покалечив людей
00:45
Воздушные шарики взорвались, покалечив людей
Безумный мир Люди
Мужчину, летящего на кровати, сняли в Турции
00:20
Мужчину, летящего на кровати, сняли в Турции
Люди
Куда улетел олимпийский мишка
04:09
Куда улетел олимпийский мишка
Истории
Айсберг рухнул на покорявших его альпинистов
00:13
Айсберг рухнул на покорявших его альпинистов
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение